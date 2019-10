5 oct 2019

¿A qué están jugando? ¿Está surgiendo algo entre ellos de verdad? Porque el acercamiento entre Kiko Jiménez y Estela Grande parece que está yendo demasiado lejos y sus parejas, fuera de la casa de 'GH VP 7', están empezando a cambiar su actitud por otra de mayor dolor y molestia.

Ayer viernes, Estela se metió en la cama de Kiko. Fueron unos minutos y, según el marido de ella, no estaban lo suficientemente cerca como para mosquearse, pero lo cierto es que hubo abrazos y caricias debajo del edredón. A Diego lo que parece no estarle haciendo gracia es que Estela esté llevando este juego demasiado lejos, sin saber cortar a un Kiko que, tal y como dijeron en 'Sálvame' ayer, tenía clara su estrategia: ligarse a la mujer de Diego Matamoros.

Por su parte, Sofía Suescun, novia de Jiménez, tuvo una reacción más dramática que la de Matamoros. A ella las imágenes se las mostraron en 'Mujeres y Hombres y Viceversa' y estalló a llorar desconsolada, dando un paso más en aquellas tímidas lágrimas que soltó hace un par de días en el debate de 'GH VIP'.

Después de esa escena de la cama, Kiko se desahogaba en el confesionario, porque tiene la cabeza hecha un lío: "Se puede decir que me siento confundido a nivel emocional. Estela es una persona muy importante para mí".

"Si no está ella, me faltaría algo importante aquí. No sé cómo reaccionar, creo que controlo la situación pero es imposible porque está el corazón y la mente, ¿con qué actuó?", se preguntaba ante el súper Kiko en lo que no sabemos si es una actuación para despistar al personal o un mar de dudas real en el que navega.