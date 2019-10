6 oct 2019

Tiene 57 años y un cuerpo de 30. Hace ejercicio cada día para mantenerse en forma y vaya si lo está. Jon Secada vuelve con fuerza para hacerle sitio a la balada pop entre tanto ritmo urbano, que sin embargo aprecia porque era lo que sonaba en la calle cuando se crió. Dice que son ciclos aunque este esté durando bastante.

Después de ser juez en algún 'talent' y concursante en 'Mira quién baila', su nueva pareja, de canto en este caso, es la española Soraya. Dos grandes voces para una canción que revive el amor como antaño. "Por si no vuelves/Voy a confesarte/Que puedo ser feliz/En otro abrazo".

Su 'look' rockero nos lleva a citarnos en el Hard Rock de Madrid donde, entre recuerdos de otros grandes de la música, hablamos de melodías, de Cuba y de cómo puede crecer una carrera en torno a un éxito sin complejos. Por si no vuelves, es lo nuevo del cubano Jon Secada.

Corazón Entre reggaeton, trap y demás géneros urbanos... ¿Cree que hay sitio para baladas en el panorama musical actual?

Jon Secada Esperamos que sí. Yo lo creo, al menos. Si un tema tiene buena letra y buena música siempre tendrá la oportunidad de destacar aunque obviamente hoy en día, la radio ha cambiado mucho y programa otro tipo de música. En todo caso, Por si no vuelves es un temazo escrito por David Santisteban y Soraya que se lo merece. La gente dirá.

C. Eres un artista internacional con sobrado éxito desde Estados Unidos a Sudamérica pasando por Alemania o Italia. ¿Por qué eliges España para arrancar esta nueva etapa?

J.S. Surgió el año pasado cuando estuve en Sevilla. Hablando con mi gente de aquí queríamos buscar algo especial y ahí coincidimos con el equipo de Soraya y con esta canción que ella iba a incluir en su nuevo disco como dueto. Lo escuché y me encantó. Eso es lo primero para mí, que me guste el tema. He venido a España porque aquí siempre me han tratado con mucho cariño.

C. Coincide también con un reconocimiento que has recibido en Marbella.

J.S. Sí, todo ha cuadrado. La presentación del tema y el honor de recibir el Premio Latino de Oro al mejor cantante iberoamericano en los Premios Latino. Fue bien bonito. También hemos aprovechado esa química del momento para grabar el videoclip.

C. ¿Qué te enamoró de Soraya?

J.S. Tiene una gran voz y es muy comprometida con su carrera de ya más de diez años. Es una gran artista, una gran persona y extremadamente trabajadora.

Jon Secada junto a Jota Abril durante la entrevista. pinit A. M. Cárdenas

C. Os apasiona tanto la música que incluso os animáis a dar un show en plena calle.

J.S. Eso ocurrió en Sevilla. Estábamos los dos esperando a mi manager y nos dimos un paseo por Sevilla. Fue cuando vimos a una banda tocando en la calle y nos paramos a escucharles. De pronto Soraya se animó y se puso a cantar con esta banda de rock y ahí que acabamos improvisando con ellos. Un ‘ratico’ muy simpático pero nada programado.

C. Da la casualidad de que Soraya saca nuevo disco, pero tú también.

J.S. Sí, estamos con el segundo sencillo que pensamos que eso será a principios del año que viene.

C. ¿Cómo serán esas nuevas canciones? ¿Nos recordará al Jon Secada de siempre o caerás en los nuevos ritmos que se escuchan ahora?

J.S. No será un boom, boom, pero sí quiero hacer algo con ritmo. Si te refieres a reguetón no irá por ahí, no es mi estilo. No algo tan marcado, pero sí una fusión con ritmo. Me gusta estar al tanto de lo que está pasando y combinarlo con lo que yo hago. Me crié en un ambiente en el que se mezclaban muchos estilos.

C. ¿Qué significa España en tu carrera?

J.S. Mucho. Muchísmo. Tanto en lo profesional como en lo personal. Por lo pronto es el primer país donde viví cuando salí de Cuba. Desde entonces siempre he tenido una conexión muy especial con este país. Cuba y España son países conectados históricamente y, a nivel personal, mi carrera se empezó a desarrollar aquí. La última vez que estuve fue hace siete años. España tiene una vida especial. Como detalle, te cuento que el cantante que ha sido para mí una referencia siempre ha sido Nino Bravo. Siempre traté de imitarlo y le haré un tributo en mi próximo show.

C. ¿Cómo recuerdas ese momento en el que saliste de Cuba?

J.S. Yo tenía ocho años y era hijo único. Salí con mi familia en busca de un mundo mejor, como todos. Recuerdo lo impactante de la llegada de mi padre a España. Fue impactante pero linda. Estuvimos un tiempo, pero era difícil encontrar trabajo y el objetivo era moverse a otro país. Recuerdo el cariño de muchas familias españolas que nos ayudaron. Hasta me acuerdo de dónde vivía, en el viejo Madrid. En la calle Huertas, 21. Fueron dos años y mi padre consiguió un visado para ir a Costa Rica donde estuvimos otros tres. De ahí a Estados Unidos, con 13.

C. ¿Qué queda de Jon Secada en tu tierra?

J.S. Ya toda mi familia salió de allí.

C. ¿Te gustaría cantar en Cuba?

J.S. La verdad es que todo lo que he sentido de lo que soy y de donde vengo ha sido fuera de Cuba. Siempre en Estados Unidos. Mi cultura y mis tradiciones son muy importantes para mí y así se las trasmito a mis hijos. Quiero que sepan de donde vienen. Miami es una ciudad multicultural que enriquece mucho al que vive allí.

C. ¿Ellos también son o serán artistas?

J.S. Tengo una hija de 20 y un chico de 17. Ella está estudiando teatro musical y está en el tercer año ya. Y él es más de deporte. Estoy muy orgulloso de los dos.

C. Además de la música ¿qué otros trabajos has hecho?

J.S. Pues la verdad es que he tenido la suerte de dedicarme a la música siempre porque es lo que elegí. Cuando terminé secundaria decidí estudiar música. Me inspiró mi profesora e inicialmente pensé en ser maestro de música. Y lo fui cuando llegué a Miami. Luego me di cuenta que quería algo más que enseñar a otros y empecé a trabajar en clubs de jazz, a grabar ‘jingles’ de publicidad y a ir creciendo en este entorno.

Jon Secada posa en el Hard Rock Café de Madrid. pinit A. M. Cárdenas

C. Hasta que conociste a los Estefan.

J.S. Así es. Yo trabajaba en la banda de un club por la noche. Nos vio y los músicos acabaron formando parte de la Miami Sound Machine que tanto tiempo acompañó a Gloria Estefan. Yo formaba parte de los coros hasta que Emilio Estefan decidió producirme mi primer disco donde se incluyó ‘Otro día más sin verte’ y de ahí hasta ahora. Todo pasó siendo un obrero de la música en el ambiente de Miami.

C. Esa relación con Emilio Estefan te lo dio todo a nivel profesional.

J.S. Fueron 18 años juntos. Empecé componiendo más de cinco años. Producciones, arreglos, coros y escribiendo para otros hasta que tuve esa oportunidad de mostrarme en solitario.

C. Y triunfas con ‘Otro día más sin verte’. Después de casi 30 años ¿es una canción de la que estás harto u orgulloso?

J.S. Gracias a Dios es un himno para mí. La carrera que tengo y la vida que vivo es gracias a esa canción. Fue la primera canción que escribí para mi primer disco, la primera que la gente escuchó y mi primer éxito en inglés y español. Todo lo que escribo después lo marca ese tema. Así que para mí es todo. Y sigo cantándola en cada concierto. No podría acabar sin hacerla. (risas)

C. ¿Sabes decirme cifras de ‘Otro día más sin verte’?

J.S. Pues la última actualización fueron más de 20 millones de discos vendidos, así que algo más.

C. Además de cantar, has hecho otras muchas cosas en estos años.

J.S. La verdad es que sí. Desde ser jurado de televisión del Latin American Idol donde estuve casi cinco años hasta concursante en Mira quién baila. También he hecho mucho teatro en Broadway y nunca pensé que pudieran llenarme tanto como artista. Es lo más difícil que he hecho en mi carrera. Fue muy duro pero muy importante para mí. Eran ocho funciones a la semana. Hice Grease y Cabaret.

C. ¿Qué escuchas en casa?

J.S. Escucho mucho la radio y ahora, con mis hijos, me llega mucha más música. Me gusta estar al día de todo lo que suena. Me gusta la moda actual del latino urbano como el trap y ese tipo de estilos porque yo me crié con esa música en la calle. Me encanta Rosalía, por ejemplo porque es la fusión en esencia. Mezclar lo latino con algo tan folclórico como es el flamenco.

C. Hablas de la música pero, ¿y las letras? Algunas son duras e incómodas cuando menos. ¿Te condiciona esto como compositor?

J.S. No. Yo creo que cualquier letra o mensaje dicho con respeto no debería generar polémica. Cierto es que la gente está más sensible a ciertas cosas y hay que respetarlo aunque la creación se debe respetar. Yo escribo lo que quiero sin que nada me condicione.

C. Estilos como el reguetón o el latino urbano copan las listas de medio mundo. ¿Crees que es un ciclo?

J.S. Creo que sí. Aunque está durando bastante (risas). Al menos en España hay sitio para otros estilos porque en otros países no lo hay.

C. ¿Alguna anécdota para terminar?

J.S. Siempre cuento algo que me pasa cuando canto en directo. Y es que tengo tendencia a caerme. En 'Mira quién baila' me caí y me rompí la rodilla izquierda. Siempre que veo a Poty sale corriendo y se esconde de mí, como una broma porque se acuerda de lo que me pasó y eso que fue culpa mía. Vaya que tenga un accidente él. Me pasó en el plató durante la gala, levantaba a mi acompañante de baile y ella tenía que caer y apoyarse en el muslo y lo hizo en la rodilla. Horrible.