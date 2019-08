17 ago 2019

Sería imposible transcribir la larga charla que tuve la suerte de tener con Blas Cantó. Quedamos en una cervecería madrileña tan original como él, The Village Tap Room. Una conversación sincera, con muchas risas y con la humildad de un artista que lleva queriendo serlo desde que tiene conocimiento. Tiene un don, eso es innegable.

La voz y su facilidad para adaptarse a cualquier situación en el escenario le han llevado a triunfar en Eurojunior, con Auryn, en 'Tu cara me suena' (Antena 3) y ahora en solitario con Complicado. Viene con libro a la vista, con más teatros para estar cerca de su gente y con una positividad que abruma. Pedimos dos refrescos y empiezo a hablar con Blas Cantó, ‘Chiqui’ para los amigos. Familia y amigos.

Corazón ¿Qué tal va la gira en solitario?

Blas Cantó La verdad es que muy bien, aunque lo cierto es que llevo de gira desde que empezó Auryn (risas). Me pregunto cada día cuándo me toca descansar. Ahora estoy con formatos más acústicos porque me gusta estar más cerca del público, que casi nos podamos tocar. La segunda parte de la gira de teatros comenzará en noviembre. Después cerraré etapa, pararé un poco y a componer.

C. Cuéntanos, ¿cómo es ahora un concierto de Blas Cantó?

B. C. Pues la intención es que el público se lo pase tan bien como nos lo pasamos mis músicos y yo. Tengo claro qué voy a cantar, pero a veces añado temas que se me ocurren en el momento y que hemos ensayado pero sin intención de llevarlos al escenario. Los músicos ya me preguntan si hay examen sorpresa antes de cada concierto. Somos como una familia.

C. Si miramos las fechas, es verdad que no has parado desde hace tiempo.

B. C. Es que, cuando decidimos que Auryn iba a terminar a mí me ofrecieron Tu cara me suena y empecé a grabar los programas incluso antes de la separación oficial. Y la noche de la final presenté mi primer single en solitario. Desde 2009 hasta hoy. Diez años sin vacaciones.

C. ¿Cómo fue tu primer concierto en solitario después de haber estado tanto tiempo en un grupo?

B. C. Pues mi obsesión era tener muchos músicos, mucha gente en el escenario para sentirme protegido. Me sigue gustando, aunque ahora veo que es una maravilla cantar con un piano o una guitarra y ser yo al 100% sin rodearme de tanta parafernalia como en mi etapa anterior, en la que había demasiados fuegos artificiales. Mi primer concierto en solitario fue en Zaragoza y estaba muy nervioso. Mi gran preocupación era que no viniera nadie. Afortunadamente unas tres mil personas decidieron venir a verme. Fue increíble.

C. El álbum se llama Complicado. ¿Qué es complicado para ti?

B. C. Verás, es complicado. Viene de una canción que escribí con Dangelo y Ricky Furiati. Fue la primera que escribí en mi vida en español y no sabía qué quería decir. Decidí que quería hablar de mí y lanzar el mensaje de que no deberíamos poner etiquetas. «Soy blanco y negro y en color/soy problema y solución». Por eso es complicado, porque cantaba en inglés y en español, porque cantaba baladas y canciones a tempo… Es complicado porque siento diferente según en qué idioma canté. Todo suena diferente.

C. ¿De dónde viene cantar en inglés?

B. C. Porque así empezamos en Auryn. Empezamos haciendo dance, funky y pop y todo sonaba mucho mejor en inglés. ¡Y eso que yo soy más de francés! Seguir mi carrera en español era necesario porque tenía mucho que decir y porque necesitaba que mis abuelos entendieran mis canciones.

C. ¿Cómo has vivido el auge de popularidad después de Tu cara me suena?

B. C. Lo cierto es que llevo cantando desde los seis años. Recuerdo cantar canciones de Joselito o de Marisol. Alguien decía: «Chiqui, canta», y yo cantaba. Mi primer programa fue en TVE en el año 2000 en el programa Veo, veo de Teresa Rabal donde canté Granada. Primero fui el de Eurojunior, luego el de Auryn y luego el de TCMS. La popularidad a veces es abrumadora y la he vivido en varios momentos. Recuerdo no poder comerme el bocadillo en el instituto porque me pedían fotos y autógrafos. Son etapas y las he vivido con naturalidad aunque a veces lo pasaba mal porque soy muy tímido. En todo caso, cuando haces algo por pura pasión no te planteas si está bien o mal, simplemente lo haces. Siempre he cantado, sea ganando dinero o no, en fiestas en familia, en bodas o funerales.

C. ¿Has cantado en un funeral?

B. C. He cantado en un funeral, sí. De repente, la familia de un amigo te lo pide y bueno, pues cantas el Ave María, Al atardecer de la vida… Es duro, pero no puedes negarte. Y también fui el solista de mi primera comunión. Ese fue mi primer gran concierto con el resto de chicos del coro (risas).

C. No todo han sido buenos momentos.

B. C. Cierto. Tuve un bajón con este último disco. Te planteas muchas cosas. Recuerdo una conversación con Aitana antes de un concierto de los 40 en la que hablamos mucho del momento en el que estábamos. Eran puntos de inflexión en nuestras vidas profesionales y nos planteábamos qué iba a pasar. Porque de cara al público todo es maravilloso y en las redes sociales es lo que parece, pero muchas veces no es así. Me gusta usar las redes sociales en su justa medida. Esa charla con Aitana y Cepeda fue importante porque me di cuenta de que no estaba solo ante esas inseguridades.

C. ¿Quiénes son tus referentes musicales?

B. C. Mi top es Celine Dion. También me encanta Michael Buble, Adam Levin de Maroon five o Barbra Streisand. ¿Sigo? Jessy & Joy, Ana Gabriel, Luis Miguel, Alejandro Fernández… Y me fascinan Pimpinela. Crecí escuchando a Pimpinela en mi casa, me sé todas sus canciones y tengo todos sus discos.

C. ¿Volverías a TCMS? ¿Te quedó algún artista por imitar?

B. C. La verdad es que creo que he perdido mucho la capacidad de imitar. Ahora mis amigos me lo piden en alguna barbacoa o fiesta y me cuesta. Lo hacía por pura diversión y era muy payaso. Me habría encantado imitar a Lina Morgan, pero no me dejaban. La parte cómica la hacía genial Yolanda Ramos. Estoy muy orgulloso de que ahora en el programa me imiten a mí.

C. ¿Por qué se separó Auryn?

B. C. Teníamos mucho, mucho trabajo y estábamos empezando a notar que en vez de crecer profesionalmente, la curva era hacia abajo. Y nosotros queríamos acabar arriba para que nuestras carreras en solitario pudieran crecer o para que tuviera sentido una hipotética vuelta del grupo en el futuro. Era mejor dejarlo en alto. Llevábamos casi siete años y los grupos de ese tipo tenían una media de ocho años antes de disolverse. Nadie se fue sino que parar fue lo mejor para el grupo.

C. ¿Seguís teniendo contacto? ¿Volvería Auryn?

B. C. Dani y Carlos son como hermanos para mí. Con el resto entiendo que la falta de contacto nos ha distanciado, aunque hay alguno que parece que ha desaparecido. Y sí, siempre he dicho que me encantaría que volviera Auryn cuando llegue el momento. Estaría genial dentro de unos años hacer un concierto para recordar todas nuestras canciones. Yo sigo cantando algunas en mis conciertos.

C. En algunas de tus canciones te veo muy concienciado contra el maltrato.

B. C. Sí, claro. Es que nos hemos acostumbrado y parece que es lo que hay. Lo ves en la tele y parece que a ti no te puede pasar, pero pasa constantemente. Por eso debe haber una ley específica para las mujeres. Y no hablo de política sino de sentido común. Yo no lo he vivido directamente, pero en mi familia desgraciadamente me ha tocado cerca.

C. Dicen que serías la apuesta ideal para 'Eurovisión'.

B. C. La gente piensa que Eurovisión te va a cambiar la vida, pero no es así. Te da una canción más para tu repertorio. Si yo organizara Eurovisión no dejaría que se hiciesen canciones expresamente para Eurovisión.

C. ¿Cuál es tu sueño?

B. C. Poder cantarle al mundo y ser una estrella internacional. Aunque ahora me toca esperar porque lo latino y el reguetón no dejan mucho sitio al pop.

C. ¿Planes inmediatos?

B. C. Pues la reedición de 'Complicado' y el libro para marzo. Aún no tengo título, pero estoy disfrutando mucho escribiéndolo. Cuento mi vida con mucha honestidad, mi verdad y muchas cosas que te estoy contando en esta charla.

