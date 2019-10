7 oct 2019

Si es un juego, está yendo demasiado lejos -aunque, algunos, piensan que podría ser unn montaje-. Tanto, que sus parejas, fuera de 'GH VIP 7' parecen tener claro que sus relaciones sentimentales están rotas. Sofía Suescun ya dio indicativo de qu lo suyo con Kiko Jiménez había llegado a su fin con un mensaje en Instagram. Diego Matamoros dejó ver lo mismo, pero sobre su matrimonio con Estela Grande, en 'Sábado Deluxe'.

Así las cosas, anoche Diego ni siquiera asistió a 'El Debate' y debió ver desde casa cómo Estela, quera era la única de los cuatro que no se había pronunciado sobre el tema, lo hacía. Hay que recordar que Jiménez dijo un "que pase lo que tenga que pasar" con el que dejaba al descubierto sus intenciones.

Pero, ¿qué dijo anoche Estela? Lo primero, que seguro que Diego y Sofía están encantados porque les estarán llamando para hacer platós. Efectivamente, la segunda parte de su teoría es ciert. La primera, ya lo hemos explicado y no puede estar más alejada de la realidad. En segundo lugar, no ha dudado en sostener lo bien tratada que se siente en Guadalix de la Sierra por el joven de Linares.

Si acercarme a Kiko me está perjudicando que me perjudique"

"Me está haciendo vivir cosas bonitas, me lo está haciendo todo muy fácil, me siento muy protegida con él. No quiero que se vaya Kiko", eran sus palabras, haciendo alusión a que el ex de Gloria Camila Ortega está nominado esta semana junto a Adara y el Maestro Joao. "Si acercarme a Kiko me está perjudicando que me perjudique, no puedo alejarme", añadía, alegando que era una cuestión de atracción.

"Si mi pareja ve que me estás cuidando, que me estás respetando, cuando salgas te dirá: 'Kiko gracias por apoyar a Estela'. Y si una pareja se enfada por este motivo, 'chao pescao'", terminaba cuando Kiko le señalaba que era probable que Sofía estuviese molesta.