7 oct 2019

Que el comportamiento de Hugo Castejón dentro de la casa de 'GH VIP 7' llamó la atención a sus compañeros es más que evidente. De hecho, tras la famosa fiesta en la que no les dejó dormir a gusto, algunos llegaron a insinuar que el ex de Marta Sánchez podría haber tenido algún problema de adicciones.

Este sábado, el cantante visitó el plató del 'Deluxe' y quiso zanjar ese tema por completo. "Nunca me he drogado y me tomo un vino o una copa como todos, pero nunca en mi vida he tenido problemas con el alcohol", sentenciaba dolido el exconcursante de esta edición del 'reality', el segundo en salir de Guadalix de la Sierra.

Además, lanzaba un ataque muy duro a Alba Carrillo, de quien dijo: "No tiene sentido que una persona que ha ido a una clínica mental diga que soy un desquiciado o que tengo problemas mentales". Una sentencia que no dudamos tendrá la réplica de la modelo cuando esta finalice su concurso.

Castejón también quiso zanjar el tema de Miriam Saavedra, el mismo que le llevó a contestar de malas maneras contra Mila Ximénez y que fue el inicio de que se prendiera la mecha de una auténtica guerra que ha acabado con él fuera de la casa. "Para mí es pasado", dijo sobre la peruana.