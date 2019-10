7 oct 2019

Este fin de semana nos dejaba, a los 76 años, el productor de cine y teatro Pepe Sámano. Él fue quien adaptó a las tablas la novela 'Cinco horas con Mario' para que la interpretara Lola Herrera. El mismo que, durante dos décadas, fue el gran amor de Mercedes Milá. Un hombre que deja un hondo vacío en la profesión.

Por el momento, Milá no se ha pronunciado en las redes sociales, pero si lo ha hecho un consternado Miguel Ángel Muñoz. El actor, desgarrado, expresaba el dolor que sentía por esta pérdida con un sentido mensaje en su cuenta de Instagram.

"Se me ha partido el alma. Te considero mi padre en la profesión y uno de mis maestros en la vida. Estoy roto de dolor por no poder seguir pasando tiempo contigo y no poder seguir disfrutando y valorando tu sabiduría, tu talento, tu humildad, tu honestidad, tu comicidad, tus historias y sobre todo TU AMOR", comenzaba MAM.

"#JoseSamano, te debo gran parte de lo soy como actor y como persona. Te lo dije a la cara cuando recibí ese premio y lo dejo por escrito aquí. Qué inmensa fortuna la mia haber podido disfrutar de tu amistad", continuaba el actor, añadiendo: "Hace unos años te pedí que escribieras unas palabras que me definieran desde tu mirada y me regalaste estas palabras: 'Conocí a Miguel Angel cuando tenia 21 años. Hoy tiene 32. En este tiempo hay aspectos fundamentales de la vida en los que no he conocido a nadie igual'.

Y proseguía con esa emotiva dedicatoria: Hoy las hago mías y te las dedico a ti: Conocí a #JoseSámano cuando tenia 62 años. Hoy nos ha dejado a la edad de 76. En este tiempo no he conocido a nadie igual en ninguno de los aspectos fundamentales de la vida. Espero no defraudarte nunca y que allá desde donde me veas te sientas orgulloso de mi. ¡TE QUERRÉ SIEMPRE!"