8 oct 2019 sara corral

Las especulaciones sobre la estrecha relación de amistad que están manteniendo Estela Grande, mujer de Diego Matamoros, y Kiko Jiménez, novio de Sofía Suescun, están trayendo mucha cola. Y es que son muchos quienes han acusado a los concursantes de una supuesta estrategia, pero ¿merece la pena todo lo que están pasando sus parejas?

La madre de Estela Grande ha roto su silencio y ha hablado, y como no podía ser de otro modo, se ha puesto del lado de su yerno, Diego Matamoros quien está sufriendo tanto estas imágenes que ha llegado incluso a perder 9 kilos.

"Esperemos que sea lista y se aleje un poco", comenzaba diciendo Susanna, a lo que añadía: "Se que le puede doler lo que puedan pensar los demás pero no hay nada que pueda despertar ningún tipo de enfado".

"Diego confía en su mujer, en quien no confía es en Kiko porque no le conoce y no sabe por donde va a salir", terminaba diciendo la madre, a lo que sentenciaba: "Espero que sea lista y se aleje".