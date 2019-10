8 oct 2019 sara corral

Marta López, exconcursante de 'GH 2', ha tenido bastante preocupados a sus seguidores. Y es que, tras subir un 'selfie' en el cual aparecía con semblante bastante serio en el hospital, donde se la podía observar con una vía en el brazo, las alarmas han saltado.

"Después de lo último que escribí, finalmente acabé teniendo razón. He pasado dos días que no se los deseo a nadie, un cólico al riñón que por aguantar tanto se me complicó y me provocó también una infección, pero ya estoy casi bien", ha comenzado diciendo Marta.

A lo que seguía: "Fui al hospital porque me encontraba fatal y, bueno, tenía un cólico en riñón. Como llevaba varios días aguantando, aunque los dolores fuertes me llegaron el jueves, ya se me había complicado y me creó una infección bastante grande".

"He tenido con contracciones incluidas y con fiebres hasta 39,8 que no se me quitaban", continuaba diciendo la colaboradora y sentenciaba: "Pero lo dicho, ya estoy casi bien. Gracias a todos por preguntar".

Ánimo Marta, esperamos que te recuperes del todo pronto.