6 oct 2019

La ex gran hermana lo advertía hace tres días: "Qué bien he empezado el día y qué mal voy a acabar... Todo pinta a cólico al riñón".

Y así ha sido. Mientras el foco mediático se encuentra en el estado de salud de doña Ana, madre de Isabel Pantoja, Marta López, de 'GH 2', ha publicado una imagen en el hospital que ha preocupado a todos sus seguidores de Instagram.

La colaboradora de televisión aparece en el hospital con una vía puesta en el brazo y tumbada sobre una camilla. "Hola chic@s después de lo último que escribí finalmente acabé teniendo razón, he pasado dos días que no se los deseo a nadie, un cólico al riñón que por aguantar tanto se me complicó y tenía infección también" escribía Marta afirmando que ya se encontraba mucho mejor.

"Os aseguro que ha sido lo más parecido a un parto que he tenido con contracciones incluidas y con fiebres hasta 39,8 que no se me quitaban. Pero lo dicho, ya estoy casi bien!!!! Gracias a todos por preguntar pero tranquilos, ya sabéis que bicho malo....", concluía

Una publicación en la que ha recibido más 1.000 comentarios de ánimo por parte de amigos y fans. "Me alegro que estés mejor Marta, cuídate mucho" "Espero que estés mejor. Lo sufrí y es verdad que no he sentido mayor dolor en mi vida".