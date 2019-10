9 oct 2019

Las confesiones que el Maestro Joao ha hecho en la ca de 'GH VIP 7' sobre su relación con Pol Badía, estamos convencidos de que la última persona que quería ver aparecer por la puerta de Guadalix de la Sierra era la de él. Porque tener que darle según qué explicaciones, se le va a hacer duro. Aunque, lo mismo, le sirve para salvarse de la expulsión esta semana y dejar fuera de juego a un Kiko Jiménez que ha ido muy lejos en su tonteo con Estela Grande.

El drama que montó el maestro anoche al ver que era Pol, a quien dejó en directo hace una semana días después de confesar que le había sido infiel -algo de lo que el joven se enteró a la vez que la audiencia de Telecinco-, pasará ya a la historia del 'reality'.

Joao se rompía y soltaba las palabras como si su discurso fuera un torrente desbocado: "Simplemente no te quería meter en el concurso, no quería hacerte daño, yo no he dicho nada malo de ti, he dicho que eres muy bueno y que te portas muy bien conmigo. Yo te quiero y te amo también, pero habíamos peleado y paso lo otro que paso...".

Contigo estaba alegre pero no era feliz"

"Ha venido todo muy rápido Pol, he estado feliz contigo y te lo agradezco mucho pero llegue aquí y me di cuenta que no era feliz del todo. Contigo estaba alegre pero no era feliz, y al segundo día de llegar aquí pensé en esa persona y fui feliz", añadía antes de que el que ha sido su pareja pudiera meter baza.

Pol rompía a llorar y expresaba sus sentimientos: "No quería llorar te lo juro, he estado todo el tiempo defendiéndote, yo quería luchar por ti, pero cuanto más te defiendo, peor hablas de mí". Unas primeras palabras que pueden ser el inicio de una nueva trama en un 'reality' que está dando mucho de que hablar al espectador.

Hay que recordar que Pol entra en el concurso para suplir la baja de Nuria MH, que se vio forzada a abandonar el 'reality' por problemas de salud, concretamente por una reacción alérgica.