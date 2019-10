11 oct 2019 sara corral

La estrecha relación entre Kiko Jiménez y Estela Grande ha causado mucha polémica. Sobre todo por el papel que les tocaba tener a sus respectivas parejas fuera de la casa, Sofía Suescun y Diego Matamoros, quienes han sufrido tanto que incluso uno de ellos ha decidido no acudir a plató.

Ayer, Kiko se convirtió en el nuevo expulsado de la casa de 'GH VIP 7', y su novia, Sofía, acudió a la casa para hablar con él. Kiko se quedó paralizado al verla y sobre todo al ver su actitud, ya que esta estaba muy distante con él, por lo que no dudó en preguntarle que sucedía.

"No he dejado de pensar en ti", le decía Kiko, a lo que Sofía contestaba: "Creo en el momento en que te metes en la cama con el mismo edredón no estabas pensando en mí".

"Parecíais novios. Y luego Jorge me pregunta: '¿Eres novia de Kiko?'. Pues yo le respondía que no sabía si Kiko podía tener dos novias. No quiero que me vacilen y me humillen en la cara. Lo que me parecía un sueño se ha convertido en una pesadilla. Te veía en el 24 horas y tuve que dejar de verlo. Has sobrepasado la línea del respeto", le decía Sofía.

Sin embargo, ambos se despidieron con un beso ¿Habrá reconciliación final? ¿Arreglaran todos sus problemas?.