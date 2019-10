11 oct 2019 Sara Corral

Desde que acabó 'Supervivientes 2019', Lara Álvarez ha tenido un verano de lo más especial y es que además de haber tenido unas vacaciones llenas de viajes, parece que la presentadora ha encontrado el amor, y lo ha hecho de la mano de Andrés Velencoso.

La joven, que se ha cansado de estar en el ojo del huracán con tanta crítica, ha decidido hablar y resolver este asunto. "Tengo una edad en la que ya dejé de estar pendiente de muchas cosas. No tengo por qué aclararle a nadie lo que soy, lo que hago, ni adónde voy. En este momento de mi vida tampoco me importara si me quieren o me odian. Vivo mi vida sin hacer daño a nadie y soy muy feliz", ha dicho Lara.

Ambos están tratando de salvar las distancias para poder conocerse mejor y pasar más tiempo juntos. Incluso sus mayores seguidores se han dado cuenta de algo habitual entre ambos, siempre se comentan en las fotografías de Instagram.

Alba Carrillo, actual concursante de 'GH VIP 7', ya le mandó un mensaje de advertencia a Lara por la experiencia que esta había tenido del modelo. "No te fíes de él, es un mujeriego", le decía.