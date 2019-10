12 oct 2019

Compartir en google plus

Ya ha pasado más de un año desde que Shaila Dúrcal sorprendiese a todos declarando que había sufrido un accidente en el que perdió parte de su dedo índice. A pesar de que sigue siendo un misterio lo que ocurrió, la hija de Rocío Dúrcal sí ha hablado de las graves secuelas que le dejó.

Y es que, para ella sigue siendo algo traumático hablar de ello. Por suerte, con el cariño de su familia y rehabilitación, la cantante poco a poco ha podido superar su accidente, tal y como ha ido contando ella a través de sus redes sociales.

"Como el dedo se me queda bloqueado, no puedo cerrar la mano del todo todavía", ha afirmado Shaila en la revista 'Lecturas'. De hecho, tiene que hacer rehabilitación todos los días durante dos horas y, aunque se muestra positiva y luchadora, ha relatado que todavía no ha recuperado la sensibilidad del dedo amputado.