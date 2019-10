13 oct 2019

La relación de Kiko Jiménez y Sofía Suescun se ha convertido en un 'culebrón' donde cada momento ha sido televisado. Todo comenzó con el 'tonteo' de Estela Grande y Kiko, los gritos de Sofía en plató asegurando una ruptura y un reencuentro que poco o nada tuvo que ver con lo esperado.

Tras encontrarse en la sala de expulsión de 'GH VIP' y ver a una Sofía Suescun frágil, dando un voto de confianza a Kiko Jiménez, muchos son los que se preguntan en qué punto se encuentra actualmente su relación, algo que ella misma ha querido aclarar en 'Sábado Deluxe'.

Al parecer, la cosa entre ellos está bastante fría y solo se comunican por teléfono. "No me apetece hacer el amor con Kiko", afirmaba Sofía, ante unos sorprendidos colaboradores. "No me apetece porque recuerdo todo lo que ha hecho dentro y se me quitan las ganas", ha añadido.

A pesar de que Kiko le ha repetido a la navarra en varias ocasiones que se arrepiente, ella ha afirmado que "pase lo que tenga que pasar... Si tienen que acabar juntos (Kiko y Estela) que acaben juntos. Con Diego no tengo contacto, antes sí teníamos una conversación más fluida, ahora no. Las faltas de respeto de Kiko han sobrepasado el límite, he sufrido mucho. Estoy muy cansada de oír tantas opiniones".

Pero como el amor no se controla, sí confesó que está "conteniendo las ganas de estar con él" y tampoco ha pasado nada realmente grave como para romper su relación. "Me trata como una reina, tiene una actitud muy conquistadora. Es un chico perfecto, y a cualquier mujer le encantaría. Entiendo que a Estela se le caigan las babas...", declaró con cara de enamorada.