15 oct 2019 Anabel de unamuno

Durante sus ocho años en la Casa Blanca, los Obama siempre se mostraron como una pareja feliz y compenetrada. Y hace unos días, coincidiendo con su aniversario de boda, volvieron a demostrar que su relación sigue siendo sólida, por muchos rumores de divorcio que circulen sobre ellos en la prensa sensacionalista norteamericana.

"Como dijeron los Beatles: todo mejora con el tiempo. Gracias, cariño, por estos maravillosos 27 años", decía el expresidente en Instagram acompañando el mensaje de una imagen de ambos disfrutando de un atardecer africano. Su mujer le devolvía los cumplidos en la misma red social: "Hace 27 años, este chico me prometió una vida llena de aventuras. Diría que ha cumplido. Por nuestra siguiente etapa juntos. Ahora, con el nido vacío y descubriendo qué será lo siguiente. Todavía sigo sintiendo la magia que nos juntó hace tantos años".

Efectivamente, los Obama han inaugurado un nuevo ciclo vital, ahora que sus dos hijas, Malia y Sasha, ya son universitarias y no viven en casa. También es una vida muy acomodada. Incluso más que cuando vivían en la Casa Blanca. La pensión vitalicia del expresidente, unos 190.000 euros al año, es, en realidad, lo de menos. En los últimos tres años, los Obama se han convertido en una auténtica máquina de hacer dinero. Por un lado, está su contrato con Netflix para producir varios proyectos, desde documentales y películas hasta series. Aunque se desconoce la letra pequeña y los números exactos del acuerdo, según la prensa americana los Obama habrían cerrado una suma de ocho cifras, que ingresarán en los próximos años.

No es su único contrato en vigor. También han firmado con Spotify para producir una serie de podcasts. Ese acuerdo también es confidencial y también podría ser multimillonario. A todo eso hay que sumar los 65 millones de dólares que recibieron de Penguin Random House por escribir sus respectivas memorias. Las de la exprimera dama, 'Becoming', ya han conseguido vender más de diez millones de copias y se espera que las del expresidente lleguen a las librerías en 2020. Y ese ni siquiera será su primer 'best seller'. Los anteriores libros del expresidente ya le reportaron unos ingresos de más de 15 millones de dólares. Pero los Obama también están sabiendo invertir su dinero en propiedades. En agosto, el matrimonio compró una mansión de 640 metros cuadrados en Martha’s Vineyard, la elitista isla de Massachusetts donde veranean las celebrities. Su nueva residencia les habría costado 15 millones de dólares, una cifra abultada que, sin embargo, no habrá hecho temblar su saneada economía familiar.