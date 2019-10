15 oct 2019

Hace unos años, Toñi Salazar, una de las Azúcar Moreno, aseguró, tras haber hecho una portada en la revista 'Interviú', que en su cuerpo no había nada de silicona. La aclaración venía a cuento de que se realizaron comentarios sobre su pecho, y ella quiso dejar claro que no estaba operada.

Ayer, en 'Un año de mi vida', el programa de Canal Sur que presenta Toñi Moreno, esta última le sacó el tema de nuevo y la artista no tuvo reparos en contar toda la verdad sobre aquel episodio y sobre su delantera. "No me digas que no tienes silicona en tu cuerpo…", le decía la presentadora, que se encontraba con una respuesta tajante: "En aquel momento no".

Toñi Salazar comentaba, a continuación, su paso por el quirófano: "Yo entré y no sabía... Cuando salí no sabía lo que me había hecho". Y añadía: "No quiero tener el pecho tan grande, pero me da pereza pasar por el quirófano. La primera vez que me las vi… buff".

La cantante mostró su descontento con su talla de pecho después de esa cirugía, pero mostraba su reticencia a entrar de nuevo a una sala de operación estética. Quizás por esa misma incertidumbre de qué pasará una vez dentro. Si el resultado será el esperado o volverá a sucederle lo mismo de nuevo que la primera vez.