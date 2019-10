16 oct 2019 sara corral

Ángel Garó aseguró el otro día que tiene una bomba informativa muy fuerte de uno de los concursantes actuales de 'GH VIP 7'. Dejando a todo el plató en vilo, el exconcursante de 'GH' aseguró que solo contaría la información en directo, por lo que el programa 'Sálvame' le invitó a plató.

Lydia Lozano fue llamada a redacción para hablar con el protagonista, Ángel Garó, que se negaba a hablar si no era en directo. Sin embargo, por motivos de seguridad, la dirección decidió que el humorista no entrara en directo, y es por ello que le invitaron a plató.

El humorista finalmente acudió a plató, donde contó que no tenía ninguna información y todo había sido un show para promocionar su nuevo espectáculo. Los colaboradores, que no daban crédito a lo sucedido no eran capaces de articular palabra.

Lydia Lozano, que había sido engañada, no podía creérselo. "Me siento estafada", decía, a lo que Ángel contestaba: "Me lo inventé en el momento porque me llamó la dirección, y sabía que no otro no era noticia".