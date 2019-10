16 oct 2019

Sí, este está siendo el gran año de Belén Esteban. La colaboradora de 'Sálvame' se casó con Miguel Marcos el pasado mes de junio y, a pesar de las amenazas de su ex, Fran Álvarez, de no darle la nulidad matrimonial, ya le ha advertido que no lo necesita para poder dar el 'sí, quiero' por la Iglesia.

Ahora, la de Paracuellos del Jarama ha tomado la decisión de hacer ese año aún mejor. ¿Cómo? Dándose un capricho. Uno que no está al alcance de todos los bolsillos. Uno que cuesta, nada más y nada menos que 60.000 euros. ¿De qué se trata?

Pues de un coche de lujo. De un Jaguar, para más señas, modelo E-Pace. Al menos así lo asegura la revista 'Diez Minutos', que da los detalles de esta adquisición con la que la pareja podrá desplazarse en esos viajes que hacen de manera habitual.

Recordemos que Belén se sacó el carné de conducir en Cuenca en junio de 2017. Ahora, podrá ponerse al volante de un coche exclusivo con el que ha decidido hacerse un regalo. A fin de cuentas, para eso está el dinero: para concedernos algún que otro capricho.