27 sep 2019

Compartir en google plus

El pasado miércoles, tras haber salido de un programa de desintoxicación, Fran Álvarez aparecía en la portada de la revista 'Lecturas'. En la entrevista, el exmarido de Belén Esteban le asestaba un duro golpe a la de Paracuellos del Jarama asegurando que esta no iba a poder celebrar su boda por la Iglesia, porque a él no le daba la gana concederle la nulidad matrimonial.

Fran, que ahondaba en los detalles de lo complicado que resulta ser el ex de alguien con tanta popularidad como la princesa del pueblo, se mostraba tajante. Aseguraba que, durante un tiempo, no le había importado firmar lo que fuera, pero ahora, no le da la gana. Sin más motivos.

La respuesta de Belén no se hizo esperar. La colaboradora de 'Sálvame', desde el plató de su programa -copia el vestido de Zara que llevaba puesto-, le dio la réplica. Fue tan clara, que no creemos que Álvarez vaya a necesitar más explicaciones. "Yo ya lo sabía. Lo único que hay que informarse bien, porque con que una sola parte quiera la nulidad ya te la dan", manifestaba.

Esteban, que quiere realizar una segunda ceremonia con Miguel Marcos, zanjaba el debate con una sentencia contundente: "Yo estoy feliz y contenta con la familia que tengo".