16 oct 2019

Compartir en google plus

Se ha iniciado una guerra. No cabe duda. El lunes, David Valldeperas cerraba las puertas de 'Sálvame' a Rosa Benito. Esta se acaba de incorporar a 'Ya es mediodía' y parece estar feliz de la vida. Tanto, que evita cruzar las miradas con los que fueron sus compañeros durante años. Lo corroboraba Belén Esteban.

El director del programa hablaba por boca de la presentadora del mismo en la tarde del lunes, Carlota Corredera. aseguraba que prefería ni siquiera cruzársela por los pasillos. Vamos, que para él la Benito es absolutamente historia del espacio que dirige. Tocaron también el famoso tema de la quema de las alianzas en directo.

Pues bien, tenemos la respuesta de Rosa. Lo hacía en su cuenta de Instagram, dejando bien claro que a ella le habían contado la historia, que nadie se vaya a pensar que ve a sus antiguos compañeros. "Me llega de una amiga que en 'Sálvame vuelven hablar de mí. ¡Qué obsesión!", comienza la colaboradora.

"Ya lo dije en el programa d @tmoreno73 @vivalavidatele5 Que no,que no queme mis ALIANZAS, eso es lo que quería VALDEPERAS, pero no lo consigo gracias a Dios", explica en tono de enfado antes de puntualizar: "Y NO FUE MI ÉPOCA DORADA... ¡MI ÉPOCA DORADA ES AHORA! Como veréis, sigo llevado mis alianzas".

"El próximo día las vuelvo a enseñar en @yaesmediodiatv. A ver si los de 'Sálvame' se enteran, pero vamos, que ellos saben perfectamente que no las QUEMÉ ¡Feliz tarde!", terminaba su exposición la ex de Amador Mohedano.