16 oct 2019

¿Quién nos iba a decir, con el ímpetu que entró Alba Carrillo arremetiendo contra Antonio David Flores en la casa de 'GH VIP 7' que acabarían poniéndose de acuerdo? Pues sí. Y en varios puntos, además. El último se trata en que ninguno de los dos se cree que la relación que mantienen el Maestro Joao y Pol Badía, llena de idas y venidas, sea real.

Unas vueltas de las que están siendo testigos en directo, en Guadalix de la Sierra, los concursantes del 'reality'. Hasta el punto de que Antonio David no se ha cortado un pelo a la hora de calificarles como "montajistas". Porque Pol lleva una semana escasa en el concurso y sus compañeros no tienen muy claro si están juntos, peleados o en qué estado en cada momento del día.

"Yo he sido uno de los primeros que ha pronunciado aquí la palabra montaje. Y la sigo manteniendo. Dentro del concurso, no entiendo vuestra relación. Lo dejáis, luego volvéis a estar juntos, luego lo volvéis a dejar. Lo siento, pero yo no me termino de creer lo vuestro aquí dentro", eran las palabras del ex de Rocío Carrasco, que no le hacían ni pizca de gracia al maestro.

Es más, le lanzaba una clara amenaza: "Mi abogado lo está viendo todo. Llevo con Pol un año y medio y siempre hemos sido muy cuestionados. Quién se atreva a pronunciar la palabra montaje en mi relación que se atenga a las consecuencias".

Antonio David hablaba después de un enganchón entre Alba y Adara, ex de Pol. La modelo no entendía que fuesen todos tan amigos con la de barbaridades que se han dicho fuera de la casa. La madrileña decía que toda la historia le olía "a chamusquina", provocando la ira de Adara. Alba preguntaba entonces que quién se atrevería a hablar de montaje entre ellos, momento aprovechado por Flores para dejar clara su postura.