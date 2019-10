16 oct 2019 sara corral

Noemí Salazar ha sido elegida por la audiencia como "el mueble de la casa", decisión que ha venido seguida de un disfraz no que no ha hecho nada de gracia a los concursantes, sobre todo a Noemí, a quien le ha parecido una falta de respeto.

Con una caja de cartón puesta por haber sido nombrada "mueble de la casa", Noemí volvía al salón donde compartía sentimiento con sus compañeros, se sentía humillada. Por ello, ha decidido quitarse la caja yendo contra las normas del programa.

Jorge Javier Vázquez le ha dado la oportunidad de ver a su madre por un par de segundos a través del televisor, segundos más que suficientes para que Noemí rompiera a llorar. "Que guapa está mama, yo no soy nada sin tí, tu eres mi otra mitad", decía la joven.

Gracias a este momento, hemos descubierto algo nuevo de Noemí. "Yo nunca he ido sola a ningún sitio, he pasado de estar con mis padres a estar con mi marido y mis hijas. Nunca he cogido un autobús sola, por eso este programa es una lucha tan grande que tengo conmigo misma", decía la concursante.

"Si de algo ha servido todo esto Noemí, es para conocerte mejor, y nos encanta", sentenciaba Jorge Javier.