18 oct 2019

La vida le ha cambiado por completo a Laura Escanes. Hace un par de semanas daba a luz a Roma, su primera hija junto a Risto Mejide. En los primeros días, pedía disculpas a sus seguidores, porque iba a tener que desatenderles. Pero parece que ha encontrado un hueco para ir retomando su vida de 'influencer'.

Ayer contestaba a las preguntas de sus seguidores. Entre ellas, la de cómo estaba llevando el postparto. Una cuestión que le servía para desvelar que se ha quitado casi todo el peso que había cogido en el embarazo. Algo que parece casi imposible si tenemos en cuenta el poco tiempo que ha pasado.

"¡De momento bien! Los primeros días fueron más duros y estaba más sensible. Una revolución hormonal inmensa. Los miedos y demás van desapareciendo a medida que voy conociendo más a Roma. Es un aprendizaje continuo", comenzaba Laura a explicar cómo está sintiéndose en estas primeras semanas con la niña.

Estoy en la cuarentena y no estoy haciendo deporte ni dietas"

Era entonces cuando detallaba los kilos que ha sido capaz de quitarse de encima: "Físicamente me encuentro muy bien y la recuperación está siendo rápida. Gané unos 16 kilos durante el embarazo y he perdido casi 12 hasta ahora. Estoy en la cuarentena y no estoy haciendo deporte ni dietas hasta que mi gine me diga que puedo empezar. ¡El deporte durante el embarazo es un factor importante de cara a la recuperación".

Escanes, además, detalla en esos 'stories' que entró a las 17.00 en el hospital "por una rotura de bolsa", que tuvieron que suministrarle antibiótico y que poco antes de las 12 de la noche, la niña estaba en el mundo. Y cree que la clave para estar tranquila durante el parto, fue que leyó todo lo que cayó en sus manos al respecto durante el periodo de gestación.