12 oct 2019

Risto Mejide y Laura Escanes no pueden estar más felices. Hace unos días la pareja daba la bienvenida a la pequeña Roma, poniendo el broche de oro a su bonito matrimonio. Pero, como en otras ocasiones han relatado otras madres primerizas, la maternidad no es nada fácil.

Si algo valoran los seguidores de las 'influencers' es su sinceridad, algo que Laura Escanes ha demostrado en cada publicación. Hace unos días enseñaba con total naturalidad la tripa posparto y ahora ha escrito un sincero texto sobre los miedos que le asaltan tras haberse convertido en madre.

"El posparto y sus sombras. He llorado como nunca, he tenido más miedos, dudas e inseguridades que nunca. Me han invadido los “¿lo estaré haciendo bien?” más de una vez. La miro y me pongo a llorar si pienso en que algo malo le puede pasar", ha comenzado diciendo Laura.

Pero también ha destacado la parte emocionante de esta nueva aventura en la que se ha embarcado junto a Roma: "Y a la vez desde que llegó Roma no puedo ser más feliz. Cuando la tengo encima y escucho sus suspiros se me pasa todo. ¿Cómo se puede querer tanto y tan rápido?".

"Pues cada día se les quiere un poco más. No quiero pensar cuando tenga 20 años lo que sentiré por él", le ha comentado Sara Sálamo, que también se convirtió en madre junto a Isco Alarcón hace tan solo unos meses.