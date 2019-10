18 oct 2019

Será mañana (fue la revista 'Hoy Corazón' quien ofreció, en exclusiva, la fecha) en Sa Fortaleza, en Mallorca, a las 12 de la mañana. Rafa Nadal y Xisca Perelló -así fue su despedida de soltera- están en plena cuenta atrás de la que se prevee será la boda del año y que estará blindada hasta el extremo. Por supuesto, los invitados no podrán tener encima sus teléfonos móviles, para que no se filtre ni el más mínimo detalle.

Pero, ¿quiénes son esos invitados? En esa lista realizada por los novios hay unos 350 nombres entre los que no faltan compañeros de profesión del manacorí como Carlos Moyá (que, además de amigo, es su entrenador), Marc López, Fernando Verdasco y Ana Boyer o Feliciano López, que acudirá con su recién estrenada mujer, Sandra Gago.

Tampoco el que es su agente desde que tenía 14 años, Carlos Costa, o el doctor que se ha encargado de poner su cuerpo a punto después de cada lesión, Ángel Ruiz-Cotorro. Le acompañarán, así mismo, su preparador físico, Joan Forcadés o el técnico de su Academia de tenis Tomeu Saova.

Será precisamente desde esa Academia desde donde salgan los buses que trasladarán a los invitados hasta el lugar de la celebración. Se lea dejará en el aeródromo militar de la isla balear. De ese viaje disfrutarán los familiares de la pareja: los padres del novio, Sebastián Nadal y Ana María Parera (la madrina); y los de la novia; Bernat Perelló (el padrino) y María Pascual. Y la culpable de que hayamos llegado hasta aquí, la hermana de Rafa, Maribel, que fue quien los presentó hace década y media.

Hay una serie de nombres que, si bien están entre los contactos más cercanos del deportista, no se ha podido confirmar que vayan a estar presentes. Entre ellos, los Reyes Eméritos. No son pocos los que aseguran que don Juan Carlos, que siempre ha puesto en valor de manera pública los logros de Rafa, no fallará. Pau Gasol, que se encuentra en Porland, es poco probable que aparezca. Como también es una incógnita si estará o no su máximo rival en las pistas, pero buen amigo fuera de ellas: Roger Federer.

Habrá que esperar a mañana para ir incorporando nombres a esta lista, aunque nos tememos que la información va a brillar por su ausencia. La misma discreción que ha regido siempre su vida es la que quieren para el día más importante de su camino en común.