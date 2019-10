19 oct 2019

Hace ya varias semanas que Laura Escanesdio a luz a Roma tras un embarazo, que la propia influencer consideró como 'muy largo' en clave de humor. Y es que, la pequeña se ha hecho esperar, pero su llegada ha valido la pena. Así lo demuestran los pequeños momentos que tanto Risto como Laura comparten en sus redes sociales.

Imágenes del preparto, fotos con Roma e incluso cuántos kilos ha adelgazado la influencer, poco a poco sabemos algunos datos de la nueva vida de Laura. Sin embargo, parece que su actividad en las redes sociales no es suficiente para algunos de sus seguidores, sobre todo con la situación que se está viviendo en Barcelona, ciudad en la que ella reside con Risto y con Roma.

pinit instagram de laura escanes

Ha sido esta mañana cuando un seguidor reprochaba el comportamiento de la influencer con un mensaje "Tu espabila en dar tu opinión al respecto todo lo que está ocurriendo, porque es muy inteligente (perdona no mojarse) y estar en casa tranquilita sin decir ni muuu por no perder seguidores o dinerito". La respuests de Laura, ha sido clara y contundente: "Estoy más bien no tranquilita en casa con una bebé de 15 días, que no es fácil. No podemos obligar a que otra gente se pronuncie o no. Si queremos lo haremos, si no, no. Es eso la libertad de expresión. Sentirnos obligados y leer estos mensajes no lo es".

La influencer continuaba, "Y no, el dinerito o los seguidores no son el motivo por el que no digo nada. Otras veces me he pronunciado y he perdido seguidores, pero me da igual. Si lo hago es porque quiero hacerlo. Esta vez a parte de estar bastante desconectada de redes desde que nació mi hija, el dolor que me provoca ver según qué cosas en Barcelona prefiero llevarlo por dentro y no decir nada. Cada uno decide lo que hacer en sus redes. Por suerte, la situación no depende de mí. Quién debería hablar son los políticos, no los influencers. Buenos días".

Más claro, imposible. La influencer ha demostrado que las redes sociales nunca deberían ser un método de presión.