19 oct 2019

Tamara Gorro siempre mantiene actualizada a su familia virtual de lo que ocurre en su vida. La 'instagrammer' cuenta tanto las buenas como las malas noticias, y siempre comparte su opinión sobre infinidad de temas, sintiéndose libre de decirlas en alto, difendiéndolas hasta el final, como la gestación subrogada.

Sin embargo, parece que no todo es un camino de rosas para Tamara y que ha tenido que sufrir una fuerte decepción de alguien muy cercano. Así lo mostraba ayer a través de Instagram stories con estas palabras "Una vez más vuelvo a sentir esa sensación amarga y asquerosa: el engaño de la amistad. Más bien lo definiría como el interés económico, y lo pero de todo, repito: EL ENGAÑO. Hoy me siento utilizada, decepcionada, traicionada, humillada y engañada. Pero mañana me levantaré fuerte, con un aprendizaje más y de nuevo, esperaré a esa palabra tan valiosa, Karma". Esta mañana, volvía a hablar del tema en una publicación en su muro.

pinit instagram de tamara gorro

La foto, iba acompañada del siguiente texto: "Unos días el color blanco hace que todo sea maravilloso y perfecto. En cambio, el negro cuando aparece lo hace azotando fuerte. Ambos colores nos entregan aprendizaje. Por eso, la mejor manera de aprender es poniéndose tus propios cascos de la vida, y escucharte a ti mismo. Tú, solo tú podrás salir de ese bajón, disfrutarás de lo bueno y por supuesto, llorarás las decepciones".

No sabemos quién le ha partido el corazón a Tamara, solo esperamos que el bache se pase pronto. ¡Ánimo!