21 oct 2019

Nuevo capítulo en el culebrón que se trae el Maestro Joao, que hace un par de semanas confesaba haber jugado a dos bandas, con Pol Badía (que se enteraba de la infidelidad en directo y con quien, a pesar de dejarlo, ha pedido una hora sin cámaras) y Alberto, ese joven de Jaén al que él mismo ha puesto en la órbita televisiva... y ahora quiere hacerlo desaparecer.

Porque Joao ha hecho unas declaraciones en las que le amenaza con poner punto y final a lo que tienen en el caso de que airee su relación ante las cámaras. "Si sale en televisión, que se olvide para siempre".

Estas palabras las pronunciaba ayer María Jesús Ruiz, a quien le habrían llegado de la mano de la última expulsada del 'reality', Irene Junquera. Al parecer, le periodista deportiva tenía la misión de hacer llegar ese mensaje a la audiencia y, más concretamente, a ese chico que ya se ha mostrado en un programa.

Concretamente en 'Mujeres y Hombres y Viceversa', donde se puso delante de Toñi Moreno para contar detalles de su relación con el vidente. "Le dije que, pasara lo que pasara, le iba a esperar para tomar decisiones sobre nuestra relación", explicó este chico con el que el maestro se vio poco antes de emprender el rumbo a Guadalix de la Sierra.

A pesar de que el maestro decía "estar a muerte" con Alberto, parece que no va a tolerar que este hable de sus intimidades, algo que a la ex Miss España no le parece ni bien ni normal: "Es un poco injusto. Con Pol Badía no tiene la misma vara de medir".