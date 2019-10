20 oct 2019

Al Maestro Joao ya se le ha acabado el drama al ver que su ex novio, Pol Badía, se convertía en el nuevo concursante de 'GH VIP 7' y se reencontraba con él dentro de la casa después de haberle dejado en directo desde el concurso al confesarle que le había sido infiel. ¡Menudo bombazo! Por eso, el reality no podía dejar pasar esta historia tan candente, y decidió juntarlos.

¿El resultado? Ambos siguen dejándose claro que su relación está más que acabada pero el tonteo y las indirectas no cesan. Ya ni siquiera lo esconden aunque el vidente afirme que está enamorado del que fue su amante.

Así, la ex pareja, en otro de sus altibajos, decidió pedir una hora sin cámaras dentro de la casa tal y como le confesaron a su compañera de concurso Estela Grande, otra de las concursantes que pidió una hora sin cámaras junto a Kiko Jiménez, el último expulsado de la casa.

Pero no todos ven esta relación verdadera. Algunos compañeros de esta séptima edición de Gran Hermano como Alba Carrillo o Antonio David Flores, creen que lo de ambos es un puro montaje para lucrarse. "Yo he sido uno de los primeros que ha pronunciado aquí la palabra montaje. Y la sigo manteniendo. Dentro del concurso, no entiendo vuestra relación. Lo dejáis, luego volvéis a estar juntos, luego lo volvéis a dejar. Lo siento, pero yo no me termino de creer lo vuestro aquí dentro", les confesaba el ex de Rocío Carrasco.

¿Volverán retomar su relación de un año y medio? ¿O se trata de algo pasajero?