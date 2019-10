22 oct 2019

Cuando Risto Mejide y Laura Escanes comenzaron su relación, no fueron pocos los integrantes del círculo más íntimo de la 'influencer' que no lo vieron con buenos ojos por la diferencia de edad que les separa. Una de las que siempre apoyó a la modelo, que aceptó que viviera el amor con libertad, fue su madre, Anna Espinosa.

Ahora, Anna lo que nos muestra es otro tipo de amor por el que apuesta: el que siente por esa primera nieta que le han dado la pareja. Esta ha presumido en las redes sociales colgando una foto con la pequeña Roma, a la que acaba de conocer.

"No tengo palabras para expresar lo que siento. Has aparecido en nuestras vidas y no puedo ser más feliz", se ha expresado al lado de una foto en la que se puede apreciar la emoción en su rostro y en la que la niña aparece dormida sobre su pecho.

Laura dio a luz a su primera hija el pasado 2 de octubre. Días antes, su marido ya advertía que, al igual que ha hecho con el hijo que tiene fruto de una relación anterior, no expondrá al bebé en las redes sociales. Pero alguna que otra imagen para que veamos su felicidad ante la paternidad, sí que nos han enseñado.