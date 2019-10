22 oct 2019

Manuel bandera, malagueño de nacimiento, empezó su carrera como actor en su tierra natal. Más tarde, se trasladó a Madrid donde estudió Educación Física y baile. En Las cosas del querer, de Jaime Chavarri interpretó uno de los papeles principales, con el que obtuvo gran popularidad. A partir de ahí, le hemos visto con Almodóvar en Átame y Kika. Los musicales, tan de moda en estos momentos, también han sido fuente de inspiración para Manuel, a quien pudimos ver como protagonista en Cabaret o Chicago. Una larga carrera repleta de éxitos, de un galán que ha regresado a la pequeña pantalla para dar vida a José, ‘El Choco’, en la serie Acacias 38 que se emite en la sobremesa de TVE. Próximamente, estrena obra de teatro junto a Bibiana Fernández, Mario Vaquerizo, Alaska, Marisol Muriel y Cayetano Fernández.

Manuel Bandera, me ha hecho un hueco para que pueda conocer a Sita.

Hoy Corazón Manuel, el nombre de Sita ¿de dónde lo sacó?

Manuel Bandera A mi me hacía mucha gracia uno de los personajes de la serie Bandolera en la que trabajé. En vez de decir señorita, decía sita. Y de ahí viene el nombre.

H.C. ¿Sita es madrileña?

M.B. No, es de Murcia y nos la regaló mi hijo Miguel hace siete años. Quería una raza especial, pero apareció Sita, una mestiza que nos conquistó. Tuvo que ir a Murcia a buscarla, pero ha merecido la pena. La queremos muchísimo.

H.C. Un regalo muy especial.

M.B. Sí. Hacía un año que se nos había muerto otra perra, lo pasamos mal y mi mujer (Marisol Muriel, actriz) se resistía a tener otra. Pero cuando la vio fue una gran alegría.

H.C. Parece muy tímida, ¿lo es?

M.B. Nos dio un gran susto con dos añitos. Se nos perdió y apareció al cabo de 24 horas por una carretera. Lo debió pasar muy mal, apareció con heridas… Desde ese momento se volvió muy tímida.

H.C. ¿Dónde la dejan cuando por sus profesiones tienen que viajar?

M.B. Se viene con nosotros a todas partes. Cuando viajamos por bolos nos la llevamos siempre. Buscamos hoteles que permitan tener animales, se adapta muy bien. Ha viajado en todo tipo de trasportes, menos en avión: por el peso no puede ir a nuestro lado y no nos gusta que pase un mal rato. En el teatro nos espera en el camerino. Es maravillosa.

Manuel Bandera adoptó una perrita mestiza. pinit A. M. Cárdenas

H.C. ¿Es complicado encontrar hoteles que admitan animales?

M.B. No es fácil. Hay veces que los hoteles que admiten animales están muy lejos del teatro y resultan incómodos. Nos encontramos con muchas dificultades, pero nos compensa.

H.C. Se nota que Sita recibe muchos mimos: ¿le dan muchos caprichos?

M.B. Espero que los veterinarios no me regañen, pero a Sita hay que darle una nuez todas las noches y se la come antes del pienso. Si alguna vez se queda con amigos, siempre le dejamos una bolsa de nueces. Yo creo que cuando estuvo perdida, aguantó por el buen estado de salud que tenía gracias a las nueces. Al fin y al cabo es algo que recomiendan a los seres humanos.

"Sita come todas las noches una nuez antes del pienso"

H.C. ¿Qué le aporta trabajar en la serie 'Acacias 38'?

M.B. En 'Acacias 38', llevo cuatro años. Ha sido como subirme a un tren en marcha y comprobar que no estoy muy oxidado. Para mí está siendo muy divertido: el personaje es en tono de comedia y me lo estoy pasando muy bien. He hecho un gran equipo con María Gracias, Aroa Rodríguez y Gurutze Beitia… Pensé que iba a ser más duro y está siendo muy agradecido el trabajo. Mi personaje, 'El Choco', tiene que ver poco conmigo. Es un vividor con mucho humor.

H.C. ¿Viven un momento álgido las series en televisión?

M.B. Por supuesto. Es un público muy fiel. Cuando trabajas en una serie de televisión, empiezas a formar parte de la familia que nos sigue.

H.C. Ha finalizado en Madrid la gira El amor está en el aire, junto a Bibiana Fernández. Una comedia musical: ¿cómo ha sido la experiencia?

M.B. El amor empatiza mucho con el público y Félix Sabroso ha hecho un texto maravilloso. Ha sido una fórmula que ha funcionado fantásticamente bien. El público se ha divertido muchísimo.

H.C. ¿Tiene preparado algún proyecto nuevo para este otoño?

M.B. Estrenaremos este mes en Estepona (26 y 27 octubre), La última tournée, con Bibiana Fernández, Mario Vaquerizo, Alaska, Marisol Muriel y Cayetano Fernández. Escrita y dirigida por Félix Sabroso. No es un musical, pero sí será una comedia muy loca. Mi personaje Norberto Pinti es un director, autor y productor que regenta una compañía de variedades…

El actor asegura que Sita ha cambiado su vida y la de su mujer. pinit A. M. Cárdenas

H.C. Comparte escenario con Bibiana Fernández que tiene dos perros Hope y Joe. ¿Cómo se llevan con Sita?

M.B. Se llevan muy bien, se conocen desde que eran pequeños.

H.C. Hope y Joe tienen mucha actividad en Instagram. ¿Usted sube fotos de Sita a las redes?

M.B. Yo no encuentro tiempo para dedicarme a eso, tengo un móvil antiguo. Mi mujer sí que lo hace.

H.C. Elija: teatro, cine, televisión.

M.B. Aunque no descarto nada, yo me quedo con el teatro. Así lo siento, es la esencia de nuestra profesión. Sobre todo con la comedia, un género muy difícil de hacer.