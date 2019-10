22 oct 2019

Días antes de que se celebrara la boda entre Rafa Nadal y Xisca Perelló, no fueron pocas las quinielas que se abrieron con los nombres de los posibles invitados a un enlace al que no fallaron los Reyes Eméritos, que fueron los primeros en abandonar Sa Fortaleza una vez terminado el banquete.

No eran pocos los que apuntaban a que Roger Federer era una de esas 350 personas que habían recibido la invitación del manacorí. Los dos tenistas, grandes rivales sobre la pista y protagonistas de las mejores batallas del mundo de la raqueta de las últimas décadas, han sabido forjar una bonita amistad más allá de los triunfos y la derrotas.

Por eso, llamó la atención que el suizo no apareciera en las inmediaciones de ese recinto donde la pareja se dio el 'sí, quiero'. Ahora, ha sido él mismo quien ha ofrecido la respuesta a por qué no le vimos. Y es algo tan lógico y sencillo como que no estaba invitado.

Ha sido en la rueda de prensa previa al torneo de Basilea donde ha sido preguntado y ha dado las explicaciones correspondientes: "No fui invitado a la boda, algo que tampoco esperaba. Nos llevamos muy bien, pero a una boda invitas a las que quieres compartir la mayor parte de tu tiempo. Por eso no me supone ningún problema".

Otros compañeros de profesión, como Feliciano López (al que pudimos ver al final de la noche absolutamente descamisado), David Ferrer o Marc López, sí disfrutaron de la que ya ha sido etiquetada como la gran boda del año.