23 oct 2019

La guerra entre Kiko Jiménez y Rocío Flores, está servida. El hecho de que la sobrina de su ex, Gloria Camila, haya hablado con Sofía Suescun mientras él estaba en la casa de 'GH VIP 7' tonteando con Estela Grande, no le ha sentado nada bien, y va a por ella. Está decidido a contar qué pasa entre la joven y su madre, Rocío Carrasco.

Después de cuatro años de relación con la hija de José Ortega Cano, hermana de Carrasco, y uña y carne con Rocío Flores, el de Linares tiene información más que de sobra para dar un golpe encima de la mesa. Ya 'asomó la patita' el pasado sábado, en el 'Deluxe', pero, ahora, vuelve a la carga con artillería más pesada en una entrevista concedida a la revista 'Lecturas'.

Contudente, y después de haber mostrado en Guadalix de la Sierra buena relación con Antonio David Flores, decide dar la razón a la otra parte, a Rocío Carrasco. Asegura, tajante, que la culpable de ese enfrentamiento que ha provocado que madre e hija lleven siete años sin hablarse, es la segunda de ellas.

Eso sí, aunque reconoce que en el origen del conflicto la culpable es Flores, también sostiene que no entiende que una madre esté tanto tiempo sin hablarse con su hija, sin mover ficha. Una de cal y otra de arena para la sobrina de ex, a la que, dice, no pretende hacer daño ni vengarse de ella, solo arrojar un poco más de luz en uno de los grandes temas de conversación desde que Antonio David entró en el 'reality'.

Jiménez no se queda ahí, sino que profundiza y sostiene que, si el resto de su familia no apoya a la hija de Rocío Jurado, no es por el roce con su hija, sino por temas de herencia. Algo que, a su entender, han utilizado para hundir aún más a Carrasco.