30 sep 2019

Compartir en google plus

No ha sido un fin de semana sencillo para Sofía Suescun. Primero, porque su nombre fue asociado a la presunta infidelidad que Kiko Rivera habría cometido a mediados de mayo. Segundo, porque su actual pareja, Kiko Jiménez, está acercándose más de la cuenta a Estela Grande mujer de Diego Matamoros. Tanto, que algunos ya lo califican de tonteo.

Anoche, durante la gala de 'GH VIP 7', pusieron un vídeo en el que Kiko y Estela aparecen en el sofá en una actitud más que cómplice. Vamos, lo que se llama tonteo puro y duro -y de lo que ya se le acusó a ella, pero con Gianmarco Onestini, días atrás-. Y claro, Sófia tuvo que manifestar su expresión al ser una de las damnificadas por las escenas.

"Me queda claro que Kiko y Estela se gustan. Las cosas como son", era la deducción a la que llegaba Suescun. El presentadro, Jordi González, azuzaba: "Lo que véis vosotros también lo veo yo. No sé qué va a pasar, pero se gustan. Es obvio". Además, le preguntaba si había hablado con Diego, el otro afectado, para desahogarse juntos sobre el asunto.

"No hemos hablado demasiado pero si que lo hemos hablado. No sabemos muy bien qué pensar, ni qué hacer", eran sus palabras. Porque, después de los movimientos de Grande en la casa, hay quienes aseguran que podría haber entrado no estando las cosas demasiado en orden con Diego.

De hecho, parece que este está muy molesto porque la explicación que le dio para que no fuera él quien la defendiera en un plató, era que quería hacer su concurso sin ser asociada al apellido Matamoros, pero ya ha hablado de Kiko y de si cobró o no por asistir a su boda.