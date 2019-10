23 oct 2019

Alba Carrillo es "la desquiciada favorita" de Jorge Javier Vázquez. Así lo ha dicho el presentador en múltiples ocasiones. Entre ellas, cuando la modelo entró, hace mes y medio, a la casa de 'GH VIP 7'. Un comienzo explosivo con reproches a Antonio David Flores que quedó en un mero espejismo. Sí, todos esperábamos más de ella. Incluido Jorge Javier.

Así que anoche, ante las insinuaciones de Alba de que el programa estaría manipulando sus vídeos para perjudicar su concurso, el de Badalona no tuvo más remedio que alzar la voz y dejar claro que la única responsable de que se muestre a una Alba muy por debajo de la expectativas, es ella misma.

"Hay gente a la que nos han apretado de más. Voy a explicar todo en los programas en los que se puede hablar y no es los que te sacan las cosas cortadas", contaba tras no responder a un tuit que le mandaba Belén Esteban, enfadada por usarla dentro del concurso con comentarios que no le gustaron a la de Paracuellos del Jarama.

"Me da pena el concurso porque si lo hubieran tratado de otra manera hubieran podido sacar cosas guays", relataba sobre el conflicto vivido en la casa entre Kiko Jiménez e Irene Junquera, ambos fuera, y que decía que le "olía a chamusquina". Vamos, que estaba acusando a los responsables del 'reality' de manejar los vídeos a su antojo para favorecer a quien quisieran.

Anoche, Jorge Javier la respondió de manera clara y contundente. "Tiene el discurso de una perdedora, de alguien que sabe que no ha hecho un buen concurso y está buscando el argumento fuera porque sabe que no está brillando como debería de haberlo hecho", comenzaba el presentador haciendo un alegato que muchos piensan.

"A Alba le pedimos más porque tiene más experiencia que otras y no lo está cumpliendo y se está dando cuenta por eso dice que la culpa es del concurso", remataba su argumento, poniendo de manifiesto la cantidad de televisión, y más concretamenet de 'realities', que lleva la madrileña a sus espaldas.