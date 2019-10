24 oct 2019 sara corral

Mila Ximénez está sufriendo mucho su participación en 'GH VIP 7', y es que lo que para ella parecía un sueño y una posible nueva oportunidad, se está convirtiendo en toda una pesadilla. Además, considera que en vez de tener apoyos fuera tiene malos amigos que la ridiculizan, como es el caso de Jorge Javier Vázquez con quien está muy molesto.

Jorge, que en más de una ocasión ha intentado animar a Mila durante los directos, se ha llevado un duro golpe al saber que su amiga se estaba tomando su actitud de una manera totalmente contraria. "No me duele porque la conozco, pero cuando salga se va a dar cuenta de lo que está haciendo porque ella sabe de televisión", decía Jorge.

"El presentador lo que hace es lanzar anzuelos a ver quién va picando, el que pica también le das la oportunidad de brillar porque necesitas un cómplice", decía María Patiño.

"Se que a lo mejor Mila se enfada cuando escuche esto, pero ayer cuando me iba a mi casa de mi cuenta de que no sabe ser feliz. Está en una buena edad en la que no tiene problemas, su familia esta bien, está cobrando un sueldazo, y no es feliz. Todo el rato necesita un enemigo", sentenciaba Jorge.