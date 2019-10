24 oct 2019

David Broncano no se lo esperaba. Quequé le dijo al presentador de 'La Resistencia' que tenían una invitada con la que no contaban. Mientras sonaba el mítico "no estaba muerto, estaba de parranda", aparecía en el plató María Teresa Campos, que no dudaba en echarse unos pasos de baile ante la audiencia.

La presentadora aparecía por primera vez en la pequeña pantalla desde que a Toñi Moreno le diera el sofoco más grande jamás visto en directo al leer, unos segundos antes de que comenzara su 'Mujeres y Hombres y Viceversa', una noticia falsa sobre la muerte de María Teresa. Algo por lo que ella advirtió ya en su día, hace un par de semanas, que interpondría la correspondiente denuncia contra el medio responsable.

Broncano tocó el tema a su manera, y ella le siguió el rollo. En realidad fue ella la que comenzó a hablar del asunto: "No sé cómo llegué a una cosa que no puedo decir lo que ponía, algo como 'María Teresa Campos la ha palmado'. Pero la palabra era la otra, la que empieza por 'F'".

El presentador le preguntaba: "¿Follar?". La matriarca de las Campos estaba rápida para contestarle: "Eso me hubiera gustado, tío". Unas palabras que nadie se esperaba y que dejaron al público callado durante unos segundos que se hicieron eternos.

María Teresa hizo gala de un sentido del humor que, en los últimos tiempos y acuciada por las informaciones poco agradables sobre ella y sus hijas, parecía haber dejado aparcado en un cajón.