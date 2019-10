25 oct 2019 sara corral

Alejandra Rubio, hija de Terelu ha utilizado su canal de Mtmad para contar su día a día y su nueva rutina, pero también lo ha utilizado para contar como fue su primer día de universidad. Esta nueva etapa con la que Alejandra soñaba, parece haberle traído algún que otro disgusto.

"No pude dormir por la noche, estaba súper nerviosa, acabé vomitando", comenzó diciendo la joven, a lo que continuaba: "Una de mis compañeras me estaba haciendo fotos, me molesta, está en mi clase".

"Ella le envió la foto a alguien, y la persona le dijo que era guapa, y ella dijo 'pero si es un ogro'", contaba la hija de Terelu a la cámara. "Ya un día le dije que me fastidió mi primer día de universidad, me vine a casa llorando y decepcionada, se cumplió el miedo que yo tenía", sentenciaba bastante tocada.

"Por suerte todo lo demás fue genial, he hecho un grupo de amigos genial, es lo que más agradezco en el mundo, me aportan mogollón de cosas buenas y me lo paso increíble", sentencio Alejandra.