28 oct 2019

La única presidenta en activo en el ‘Debate a cinco’ del próximo 4 de noviembre será la de la Academia de Televisión, María Casado. Porque, no lo olvidemos, Pedro Sánchez es Presidente en funciones. Y a él se enfrentarán su ex primer socio preferente, Albert Rivera; su segundo socio preferente, Pablo Iglesias; además de un Pablo Casado que le ha robado la barba a Abascal, nuevo invitado al programa político que puede decidir las próximas elecciones.

Lo que queda por ver es si el formato sigue teniendo validez cuando todo está tan cerrado para que finalmente, más que un debate, sea una sucesión de monólogos. Sería interesante que quien modere pudiera tener cierta libertad a la hora de ‘presionarles’ para que contesten y no divaguen o poderles recordar que sus declaraciones no son veraces, por ejemplo. Como espectador, pero principalmente como ciudadano, me gustaría que el moderador pudiera hacerles preguntas sobre temas que no han sido pactados por los asesores y de los que nunca se habla (cultura, violencia de género, pobreza infantil…), sin olvidar las preocupaciones reales de la gente (con encuestas, con datos).

La insolación de Elena Furiase

Tras su ‘hit’ en el programa 'Password' de Luján Argüelles (por favor, si son de los pocos que no lo han visto, busquen en Youtube 'Abril / Cerral', es imposible retener las risas), Elena Furiase vuelve a coronarse con un vídeo viral, pero esta vez el resultado final no da tanta risa sino cierta vergüenza ajena. La actriz, con tan buenas intenciones como ignorancia, explicó el calentamiento global ante el asombro de unos niños que se lanzaban miradas sin dar crédito a lo que estaban viendo: la Tierra se estaba acercando poco al Sol, por eso hace cada vez más calor… Fue lo primero que se le vino a la cabeza, pero cuando fue consciente de la metedura de pata era demasiado tarde: Elena llegó a disculparse en las redes al día siguiente de la emisión de 'La vuelta al cole' (este programa de Telemadrid está dando mucho juego, la verdad). Si ya es embarazoso cometer un error así, hacerlo delante de unos críos y convertirte en protagonista de miles de chistes en redes sociales es como para no salir de casa en unos días… Hasta que se pase la vergüenza. Al menos se lo tomó con humor soltando un "¡Si lo sé, no vengo!" que le salió del alma.

Elena Furiase explicó el calentamiento global. pinit d..r.

Vuelve el eurodrama

Ya tenemos sede: el Rotterdam Ahoy. También tenemos las fechas: del 12 al 16 de mayo. Incluso tenemos representante: Blas Cantó. Pero…. Lo que no tenemos es canción. RTVE sigue apostando por la elección del artista antes que por el tema que nos represente y son muchos los ‘eurofans’ que consideran más favorable la metodología inversa: al fin y al cabo, Eurovisión es el Festival de la Canción.

Blas Cantó será el próximo representante de España en Eurovisión. pinit agencias

Ya veremos si el tema encaja con el estilo de Blas, exmiembro de Auryn que supo demostrar su versatilidad en el concurso 'Tu cara me suena' (Antena 3), que ganó merecidamente. La 65º edición del certamen parece que tendrá novedades de cara a su votación: sigue siendo, de lejos, el momento de más audiencia (más de 200 millones de espectadores), pero los vuelcos en las posiciones que producen la suma de televoto y jurado siguen siendo un poco desconcertantes. O profesionales de la música o el público soberano: hay que elegir un sistema más ágil, y lo más probable es que se imponga la vuelta del televoto (y las teorías de la conspiración entre países vecinos). Podremos volver a felicitarnos por los 12 puntos de Andorra y Portugal.