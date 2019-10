11 oct 2019

Compartir en google plus

Por lo general, los looks televisivos de Cristina Pedroche están más pensados para ser vistos que para ser llevados fuera de los platós. Sin embargo, de vez en cuando los estilistas de La Sexta nos sorprenden con prendas totalmente aptas para nuestro día a día o incluso maravillosamente adaptables a cualquier armario. Un buen ejemplo es este minivestido negro de la firma de cabecera de la presentadora de "Zapeando", Capriche. ¿Quién se iba a pensar que un 'little black dress' de lo más discreto (con escotazo, eso siempre) podría terminar triunfando frente a los focos?

Reproducir Video: Pincha en la foto para ver un vídeo con las fotos más polémicas de Cristina Pedroche.

La verdad es que Cristina Pedroche le saca todo el partido posible a un diseño tan sencillo. Toda la atención se concentra en el escotazo que Pedroche suele explotar en sus looks catódicos. En la tienda online de Capriche vemos que es posible dosificar ese escote en pico sin perder su poder para alargar el talle, que es una de las claves de su diseño. Pero, además, la silueta ajustada y ligeramente drapeada en la cintura gracias a un cinturón permite lograr la silueta reloj de arena que todas deseamos y que nos resta centímetros por un simple efecto óptico.





VER 10 FOTOS Los 10 vestidos negros más bonitos y baratos de nueva colección (por menos de 40 euros)

Aún puedes encontrar en la tienda online de Capriche este vestido de Cristina Pedroche, aunque como todo lo que luce la presentadora de La Sexta, probablemente no resista demasiado en todas las tallas. Se trata del vestido Happines, está disponible hasta la talla L y cuesta 59,90 euros. No tiene un precio low cost pero tampoco es tan caro como la mayoría de los looks de Capriche, así que es para pensárselo...