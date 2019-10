28 oct 2019 sara corral

El concurso de Kiko Jiménez dentro de la casa de 'GH VIP 7' ha dado mucho de lo que hablar. Tanto es así, que semanas después de su expulsión el joven todavía sigue llenando platós con ciertos temas que le pasaron dentro de la casa. Este ha sido el último encontronazo que ha tenido en uno de ellos.

El viernes, Kiko Jiménez acudía al plató de 'Sálvame' para hablar sobre la posible repesca del concurso. Rafa Mora aprovechó el momento y habló sobre el pasó por la casa del joven, algo a lo que Kiko no dudó en contestar.

"Me has tachado de cosas que no me conoces, como que soy un montajista", decía el novio de Sofía Suescun, acusaciones a las que Rafa ha contestado diciendo: "Dijiste que en la vida hablarías de Gloria y te sentaste en el ‘Deluxe’ para rajar lo mas grande previo pago".

Ahora que Kiko ha vuelto a entrar en la casa puede que las cosas vuelvan a enredarse, algo que no le haría ninguna gracia a su novia, Sofía Suescun. Estaremos atentos a todos los cambios que se produzcan.