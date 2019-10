28 oct 2019

Ayer, Carlota Corredera cebaba la información al más puro estilo 'Sálvame', que para eso lleva un buen puñado de años en el buque insignia de Telecinco. Anunciaba en su cuenta de Instagram que, a las 20.00, revelaría el nuevo proyecto profesional en el que se había embarcado.

Dicho y hecho. La presentadora escribía: "El próximo 21 de noviembre se publica 'Hablemos de nosotras', mi segundo libro. Once conversaciones sobre nosotras, once entrevistas apasionantes con once personas valientes y generosas que dan la cara y han aceptado hablar de nosotras, las mujeres".

"Han sido nueve meses muy intensos pero ha sido un viaje maravilloso. No he estado sola: siempre de la mano de mi editora Teresa Petit y de mi compañero de vuelo @dinsua91 ¡Qué ganas de que lo leáis y me contéis! Vosotras y vosotros porque la igualdad es asunto de toda la sociedad. Comienza la cuenta atrás. Allá vamos", añadía.

Carlota lanzó su primer libro en 2017, 'Tú también puedes', una obra en la que hablaba de cómo había sido capaz de adelgazar un número considerable de kilos y mejorar su vida, con el objetivo principal de preservar su salud.