29 oct 2019

Compartir en google plus

Una cosa es recibir críticas y otra tener que aguantar acoso e insultos en las redes sociales. Y lo de Cristina Pedroche ya ha traspasado un límite intolerable ante el que la presentadora ha decidido estallar en las redes sociales. Ella y su marido, Dabiz Muñoz, que se ha sumado a compartir 'stories' con las barbaridades a las que tiene que enfrentarse la vallecana cuando abre sus redes sociales.

"Cerda", "a ver si te secuestran y no te vemos más" o "payasa", son solo algunos ejemplos de esos mensajes vejatorios que a Pedroche le dan "pena", pero que serían hasta denunciables. De hecho, su marido ha citado a la Policía Nacional en su comentario para ver si se toman medidas contra los que amparan en el anonimato de las redes.

"A ver si la cascas, pedazo de zorr… Qué pena de cáncer te entre mala persona", "eres un pedazo de payasa a ver si te mueres y dejas de hacer el idiota" o "dónde vas con eso, pedazo de zorra, que luego vas quejándote de las demás, pedazo de puta. Ojalá te violen entera y te dejen tirada en algún lado, cerda", son otros ejemplos de lo intolerable de una situación a la que Pedroche trata de poner freno.

No es la primera vez que Cristina tiene que hacer frente a este tipo de comentarios. Ni que deja claro que no lo va a permitir. Ya no solo por su propia dignidad, sino por la de todas las mujeres que tienen que ponerse delante de palabras tan gruesas como estas.