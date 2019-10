22 oct 2019

Es impresionante lo bien que le quedan los looks deportivos a Cristina Pedroche, especialmente acertada a la hora de aceptar ser embajadora de Puma, su marca fit de cabecera, para la que ha diseñado sus propias deportivas. Aunque no tengamos ninguna intención de hacer ejercicio en el fin de semana, este look en rosa empolvado con vestido y zapatillas nos parece el mejor acompañante para el relajo de los sábados y lo domingos. En casa, claro, porque con el frío que nos espera, ese escotazo nos puede dar algún que otro disgusto.

Vestido rosa empolvado de Puma, felizmente rebajado en la tienda online. pinit PUMA

El vestido de Puma es un diseño de la colección de verano que está ahora mismo súper rebajado en la tienda online de la marca deportiva: costaba 50 euros pero hoy marca 35. Está confeccionado en algodón y elastano, de ahí ese ajuste perfecto con la silueta. Forma parte de la colección Classics, de líneas más bien minimalistas y con un tono general vintage. La serie vuelve a los estilos urbanos de los años 90, tan de tendencia en la moda de esta temporada.

Las zapatillas RS-X Softcase de Puma que lleva Cristina Pedroche. pinit PUMA

El vestido entallado suma algunos adornos discretos, como unos ribetes en contraste en las mangas, el detalle cut out en el pecho o el logotipo Puma Archive No. 1 en la parte delantera. Las deportivas también se inspiran en la suavidad. De hecho, se llaman RS-X Softcase, gracias a un exterior de cuero híper sedoso de primera calidad con refuerzo de espuma y lycra. El precio es el habitual en el catálogo de Puma y otras marcas deportivas: 110 euros.





La verdad es que el teñido rosa del cuero de esta zapatilla es irresistible, y la tecnología de Puma hace el resto a la hora de conseguir una pisada híper cómoda. Lleva la entresuela en poliuretano ligero, que aporta una sujeción suave en los pies, y cuenta con una suela gruesa y elevada que hace referencia a los estilos de los años 80 y 90. La goma de la suela aporta tracción y cuenta con toques de color neón que contrastan con los tonos apagados del exterior.