29 oct 2019

Compartir en google plus

Están siendo tiempos muy complicados para Nuria MH, la mujer que se había enamorado de Omar Montes (lo que le dio un pase para entrar en la casa de 'GH VIP 7'), que ahora se ha quedado compuesta y sin relación... ni 'reality' (recordemos que una alergia al melocotón acabó con su abandono y que, en la repesca, no ha sido una de los tres agraciados que están de nuevo en el concurso).

Hasta el momento, tan solo había sospechas de que Omar hubiera podido empezar una relación con Jenny Cayón, pero lo cierto es que sus últimos movimientos en Instagram sirven para confirmar que, entre ellos, hay algo más que una bonita amistad. También uno de los trozos del último 'single' de este.

"A los pretendientes les deja en visto, a mi me responde y me habla bonito, si me dice que sí yo le llego de un brinco", se puede escuchar. Unas bonitas palabras que se unen a las que le ha dedicado junto a una de sus últimas publicaciones en la mencionada red: "Guapa o esa carita es de que está deseando de que te caiga encima".

¿Quién es ella? Porque a Omar, gracias a su romance con Chabelita Pantoja, ya vamos conociéndole. Jenny es cántabra (de Selanaya), tiene 28 años y su amor por la música podría ser uno de los puntos de conexión más fuertes con Montes.

Además, ha estudiado un grado medio de ayuda personas en situación de dependencia y ya ha advertido que lo que está buscando en el terreno sentimental es al padre de sus futuros hijos. ¿Será Omar el hombre detrás del que lleva tiempo?