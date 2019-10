30 oct 2019 sara corral

Ya auguraba Sofía Suescun que la repesca de su novio Kiko Jiménez a la casa de 'GH VIP 7' solo iba a traerle problemas. Y es que la relación que este entablo con Estela Grande, mujer de Diego Matamoros, pasaba para muchos la línea de una simple amistad.

Ayer, Kiko salió de nuevo expulsado, y tras un duro enfrentamiento con Diego Matamoros, marido de Estela, Sofía era la siguiente en atacar sus actitudes, sobre todo, tras haber visto un video en el que el joven aseguraba que había sentido "mariposas" por su compañera de concurso.

"No me parece normal que me mientas", decía Sofía tras ver el video, y añadía: "Te lo pregunte varias veces, te pedí que fueras sincero y me dijeras si habías sentido algo por ella. Tú me dijiste que no". Sofía, muy dolida y enfadada, trataba de alzar su voz por encima del resto de colaboradores.

Kiko, que se sentía acorralado por los numerosos frentes que tenía abiertos, acabo sentenciando unas palabras muy hirientes. "Estoy harto, ya no voy a dar más explicaciones ¡Si me consideras un mentiroso, se acabó! Hemos roto", decía el joven mientras Sofía abandonaba el plató.