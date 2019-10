31 oct 2019 sara corral

Alba Díaz, la hija de Manuel Díaz 'El cordobés' y Vicky Martín Berrocal se ha mudado a París para terminar de cursas su estudios, y aunque ha recibido en varias ocasiones la visita de su madre, a Alba le faltaba alguien muy importante, y por fin a tenido ese regalo.

"Me va a enseñar un montón, es una ciudad preciosa, me va a inspirar muchísimo, voy a conocer a gente increíble, voy a aprender un idioma nuevo… Estoy muy contenta y me siento súper afortunada y privilegiada por poder irme a estudiar fuera. Para mí es un sueño", contaba Alba a través de su cuenta personal de Instagram.

Su padre, El cordobés, ha acudido a París a ver a su hija, y no ha ido solo, ha ido acompañado de su mujer, Virginia Troconis, y sus dos hijos, Manuel y Triana. Alba, que no podía estar más contesta a compartido esta fotografía junto a ellos en su cuenta persona de Instagram.

"Y llegaron", escribía Alba. La publicación, que cuenta ya con más de 21.000 'likes' se ha llenado de bonitos comentarios por parte de fans entre los que puede leer: "Que familia más bonita", "Disfrutad", "Me encanta el pelo de tu padre" o "Que bien se os ve".