2 oct 2019

La sorpresa ha sido mayúscula. La verdad es que no nos esperábamos que este lookazo de Alba Díaz estuviera firmado por su madre, Vicky Martín Berrocal. Nos damos cuenta de que teníamos un poco encasillada a su firma, Victoria, con looks bastante tradicionales para invitada y madrina, diseños preciosos pero que no se distingue precisamente por su vanguardismo o un tono demasiado sexy. Pues bien: este vestidazo de noche que Alba Díaz llevó a la fiesta que Yves Saint Laurent dio para Dua Lipa es de Victoria Estudio, una de las líneas de diseño de Berrocal. Y no tiene ni las lentejuelas ni las mangas globo que estamos viendo por todas partes en la moda de fiesta.

El vestido de fiesta creado por su madre, Vicky Martín Berrocal, que Alba Díaz llevó a la fiesta de Yves Saint Laurent con Dua Lipa. pinit INSTAGRAM

Lo cierto es que el tono retro del look le sienta maravillosamente a Alba Díaz: parece que ha nacido para llevar estos minivestidos totalmente ochenteros que, por cierto, vemos en la pasarela del lujo constantemente. Esta versión española de los vestidos que tanto gustan a Hedi Slimane (diseñador de las colecciones de Celine) o Anthony Vaccarello (director creativo de Yves Saint Laurent) lleva el inevitable escote asimétrico con una sola manga, con el no menos inevitable volumen. El enorme cinturón con gran hebilla queda simplemente perfecto.





VER 10 FOTOS Estos son los vestidos más sexys del otoño por menos de 30 euros

Importantísima la elección de maquillaje y pelo y accesorios. Las medias de lunares no pueden ser más años 80 y el taconazo siempre viene bien para insistir aún más el mejor efecto de la falda mini: alargar las piernas. Solo hay que rematar con un peinado engominado y un maquillaje que insista en el eyeliner. ¿Te seduce tanto como a nosotras? Pues este diseño no está a la venta: solo se hace por encargo. Para pensárselo, ¿verdad?