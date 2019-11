3 nov 2019

La maternidad no es fácil y son muchas las famosas que se esfuerzan por visibilizarlo, como Tania Llasera. La presentadora ha demostrado en más de una ocasión ser una mujer real, sin miedo a hablar de los problemas cotidianos que van surgiendo a lo largo de su vida.

En esta ocasión, Tania Llasera ha hablado abiertamente de la maternidad, escribiendo un texto que ha sido muy aplaudido en las redes sociales. En él, explica su experiencia como madre a través de una fotografía en la que aparece con su hija Lucy, su segunda hija, en brazos semanas después de nacer.

"Me acabo de cruzar con esta foto de hace 2 años y 2 meses a falta de 2 días. Estaba recién llegada a casa con mi bebe n.2 y era minúscula y preciosa mi Lucy y me derrumbé...sobrepasada de emoción. Mi cuerpo lo había hecho de nuevo, era perfecta. Mi corazón había crecido más todavía y también parecía un imposible·, comienza diciendo.

En su texto es capaz de reconocer que la maternidad no es tal y como ella imaginaba: "Mi madre siempre dice que la maternidad es como un cereal que metes en leche, se expande y he comprobado que es verdad mamá. Mi maternidad no es exactamente como la imaginé idealizándola, tiene su caquita como todo, pero qué bonito es llorar de felicidad rebosante y miedos mil, incluso después de una cesárea y con caída libre hormonal".