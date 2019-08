21 ago 2019

En un mundo idealizado y perfecto como es Instagram, de vez en cuando, irrumpe Tania Llasera para zarandear ese cánon de belleza que se ha impuesto, pero que no tiene por qué ser el válido. Nos hemos hartado de ver cuerpos bien esculpidos a base de gimnasio -alguno con ayuda del retoque técnico- este verano. Hasta que llegó ella.

Primero, publicó una foto suya en bikini recién llegada a sus vacaciones -recuérdala pinchando aquí-. Una oda a la mujer 'curvy'. Y advirtió que, al finalizar esos días de relax, mostraría otra similar -puedes verla aquí-, para que viéramos que había disfrutado, en su máxima expresión, del merecido descanso. Lo hizo.

Tanto una como otra imagen recibieron cientos de alabanzas por mostrarse tal cual es. Ahora, ella ha dado réplica a todos esos piropos con una nueva imagen, también en traje de baño mostrando todos sus encantos, y explicando por qué decidió colgar esas fotos en bikini.

"Estoy potente y lo sé. Estoy 'rellenita' y no llena de complejos y eso chicas... pues parece que choca. Sois miles ya l@s que me habéis escrito básicamente diciendo: 'Ole por tu ovarios, yo no podría, yo me escondo'. Mirad, yo no pretendo hacer apología de nada, ni dar vergüenza a nadie(mis hermanos sufren)", comienza la presentadora.

Llasera empieza con las explicaciones de qué persigue a través de lo que muestra en Instagram: "Solamente pienso que lo más saludable del mundo de las redes sociales, es poder alcanzar a las personas. La idea detrás de estos vídeos y de los posados por sorpresa en bikini estos días, es la de normalizar la celulitis y las mujeres de todos los tamaños".

"Lo saludable para tu alma es estar cómoda en tu piel, en tu cuerpo y a veces eso cuesta verlo en este escaparate de posados y vacaciones ideales que es Intagram. Dejemos de escondernos porque, sea como sea, milagrosamente, damos la talla cada día como personas. Normalicémoslo normal por favor. #NormalizarLoNormal #LaPerfectaImperfeccion de cada cual. Y sí, en el vídeo cierro la puerta con el pompis, eso es potencia", concluye.

